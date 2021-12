Napoli-Barcellona, De Laurentiis esulta: "Bicchiere tutto pieno"

13-12-2021 16:17

Sorteggio non fortunato per il Napoli in Europa League, che ai playoff dovrà vedersela con il Barcellona di Xavi. I blaugrana non sono temibili come qualche anno fa, ma sicuramente era la squadra da non pescare a Nyon.

A sorpresa però, De Laurentiis ha esultato sui social: “Questa volta direi che il bicchiere è “tutto pieno” – ha scritto il presidente azzurro su Twitter -. Barcellona-Napoli e poi Napoli-Barcellona saranno due grandissime sfide da Champions! Forza Napoli sempre”.

