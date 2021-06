A Eastbourne Camila Giorgi al quarti di finale

Dopo la vittoria in rimonta di ieri contro la ceca numero 10 del mondo Karolina Pliskova Camila Giorgi ha battuto anche la statunitense Shelby Rogers, numero 47, col punteggio di 6-3 4-6 6-2 in due ore di gioco raggiungendo i quarti di finale del WTA 500 di Eastbourne confermando di gradire molto i campi in erba. Nel primo set Camila, numero 75 del mondo, ha subito immediatamente un break nel primo game, lo ha istantaneamente recuperato e poi ha compiuto l’allungo decisivo nel sesto gioco.

Nel secondo set un solo break nel decimo game è fatale alla 29enne marchigiana che poi nel terzo prende il volo andando 5-1 con due break a sui favore nel primo e nel quinto game, ha un primo match point che Rogers le annulla splendidamente, ne manca un altro sul 5-2 ma il terzo è quello buono. Ora Giorgi affronterà la vincente del match tra la bielorussa Aryna Sabalenka, testa di serie numero 1 del torneo e numero 4 del ranking WTA, e la statunitense Alison Riske, numero 31.

