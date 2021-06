A Eastbourne Sonego in semifinale ma sfuma la sfida con Seppi

Una gioia e un rammarico per l’Italia del tennis maschile nei quarti di finale dell’ATP di Eastbourne. Lorenzo Sonego, già vincitore sull’erba ad Antalya due anni fa, ha conquistato la semifinale battendo col punteggio di 6-1 7-5 il kazako Alexander Bublik in un match durato un’ora e 20 minuti e molto combattuto nel secondo set, Il 26enne torinese non troverà però Andreas Seppi bensì l’australiano Max Purcell, che ha battuto il 37enne altoatesino di Caldaro, Lucky loser come lui, per 6-4 1-6 6-4.

OMNISPORT | 24-06-2021 17:19