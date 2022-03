12-03-2022 18:35

Stavolta, dopo che l’aveva annunciata per Oslo la settimana scorsa, la 10 km skating femminile di Coppa del Mondo di Falun, in Svezia, è stata davvero la gara di addio della norvegese Therese Johaug, che naturalmente l’ha vinta, suo 95° successo in carriera in Coppa, battendo di 35”9 la svedese Jonna Sundling e di 36”3 la statunitense Jessica Diggins. Norvegese anche la gara maschile con successo di Didrik Toenseth.

OMNISPORT