A Kranjska Gora vince ancora Vlhova, fuori Shiffrin

09-01-2022 18:49

Venticinquesima vittoria in carriera in Coppa del Mondo, diciassettesima in slalom e quinta su sei gare stagionali per la slovacca Petra Vlhova che trionfa a Kranjska Gora battendo di 23 centesimi la svizzera Wendy Holdener, che la precedeva di 8 centesimi al termine della prima manche ma che viene ancora battuta arrivando a 29 podi nella specialità senza neanche una vittoria. Terzo posto per la svedese Anna Swenn Larsson, che sul podio ci torna dopo quasi due anni e dopo una stagione, quella scorsa, piena di vicissitudini e contrattempi. Ha inforcato nella seconda manche Mikaela Shiffrin, la statunitense non usciva da una gara di slalom da quello di Lenzerheide del 28 gennaio 2018. Nessuna delle tre azzurre che hanno disputato la prima manche, Anita Gulli, Sophie Mathiou e Marta Rossetti, si è qualificata per la seconda.

OMNISPORT