A Oslo l'ultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon

15-03-2022 18:59

Saranno nove gli azzurri che prenderanno parte nel fine settimana alla tappa conclusiva della Coppa del Mondo a Oslo. Sulla celebre collina di Holmenkollen si disputeranno giovedì 17 marzo una sprint femminile (ore 15.45), venerdì 18 marzo una sprint maschile (ore 15.45), sabato 19 marzo un inseguimento femminile e maschile (ore 12.50 e 15.0’0) e domenica 20 marzo una mass start femminile e maschile (ore 12.50 e 15.00). In campo femminile Dorothea Wierer, è in vetta nella speciale classifica della mass start con 123 punti, inseguita a solamente tre lunghezze dalla svedese Elvira Oeberg, più attardata Justine Brasaiz a 102 punti. Una sfida decisiva per l’assegnazione della coppa di specialità.

Al via delle competizioni saranno presenti in campo femminile, oltre a Wierer, Federica Sanfilippo, Samuela Comola e Lisa Vittozzi. In campo maschile presenti invece Lukas Hofer, Thomas Bormolini, Didier Bionaz, Tommaso Giacomel e Dominik Windisch, che come già annunciato sarà all’ultima gara in carriera.

A seguire il programma completo:

Gio. 17/03 – Coppa del Mondo – Sprint femminile Oslo (Nor) – ore 15.45

Ven. 18/03 – Coppa del Mondo – Sprint maschile Oslo (Nor) – ore 15.45

Sab. 19/03 – Coppa del Mondo – Inseguimento femminile e maschile Oslo (Nor) – ore 12.50 e 15.00

Dom. 20/03 – Coppa del Mondo – Mass start femminile e maschile Oslo (Nor) – ore 12.50 e 15.00

Comunicato Stampa FISI

OMNISPORT