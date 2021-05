A Parma Errani al secondo turno, out Serena Williams

Comincia con una vittoria, anche se molto faticosa, il WTA 250 di Parma di Sara Errani. La 34enne romagnola ha infatti impiegato più di due ore e mezza per avere ragione della romena Ana Bogdan, che la precede di poco in classifica (101 contro 108) con il punteggio di 7-5 4-6 6-1.

Al secondo turno la finalista del Roland Garros 2012 affronterà un’altra Sara, la spagnola Sorribes Tormo, con la quale ha vinto 4 volte su 4 ma che attualmente è una delle tenniste più difficili da affrontare, come sa bene Camila Giorgi, che ci ha perso in quattro ore a Roma e che invece a Parma affronterà la giovanissima statunitense Coco Gauff, vincitrice in due set al tie-break con l’estone Kaia Kanepi.

Dopo la vittoria al primo turno contro Lisa Pigato è invece già finito il torneo di Serena Williams: la 39enne fuoriclasse statunitense, vincitrice di 23 tornei del Grande Slam, è stata battuta per 7-6 6-2 dalla ceca Katerina Siniakova.

OMNISPORT | 18-05-2021 17:43