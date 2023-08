A Roma è Lukaku-mania, primo murales in città di Big Rom

Il belga rappresentato vestito da gladiatore al Rione Monti

29-08-2023 16:14

Dopo José Mourinho in vespa, Roma da oggi ha un nuovo murales. Questa volta però non c’è raffigurato lo Special One, ma Romelu Lukaku, che questo pomeriggio arriverà a Ciampino alle 17 con un volo privato da Londra. Il ritratto di Big Rom è comparso in Via dei Capocci, rione Monti, e rappresenta il belga nelle vesti de “Il Gladiatore”. Non uno qualsiasi, ma quel Massimo Decimo Meridio di Russell Crowe, con l’elmetto in mano, lo sfondo giallorosso e il sorriso smagliante. In basso la scritta “ROMELV”, con la v al posto della u, in stile Roma antica. Il murales è opera di “Anonimo74”, street artist che ha voluto rendere omaggio all’ultimo acquisto dei Friedkin atteso, come detto, questo pomeriggio a Ciampino. L’aeroporto sta studiando misure di sicurezza speciali perché è previsto un grande afflusso di tifosi romanisti.