A Sinisa Mihajlovic la più alta onorificenza serba

Il presidente Vucic nella giornata odierna a Belgrado ha consegnato al figlio di Sinisa, Dusan, un importante riconoscimento nel giorno di festa nazionale.

15-02-2023 23:09

Si chiama Karadordeva Zvezda of the First Class ed è il più alto riconoscimento che la Serbia mette a disposizione per premiare chi ha ottenuto grandi meriti e successi speciali rappresentando il paese.

All’appello non poteva mancare Sinisa Mihajlovic che tramite il figlio Dusan è stato insignito di questa onorificenza per tutti i success ottenuti.

E così nel giorno di festa nazionale della Serbia si è tenuta questa cerimonia che ha raccolto solo consensi ed applausi.

Nel 2012 lo stesso riconoscimento è stato assegnato anche a Novak Djokovic reo di aver portato in alto i colori serbi nel mondo grazie al suo tennis.