A2, Final Eight: Udine è inavvicinabile, la Coppa Italia parla friulano

14-03-2022 08:31

Impartendo a più riprese lezioni di sublime pallacanestro, l’Apu Old Wild West Udine ha vinto la Coppa Italia di Serie A2, una competizione che, dopo i successi ai quarti contro la sorpresa Chiusi (75-63) e in semifinale contro la decimata Ravenna (88-69), la squadra friulana ha portato a casa sconfiggendo in finale l’Acqua S. Bernardo Cantù.

Quest’ultima, rivale in campionato nel Girone Verde, nella partita che assegnava il titolo ha pagato a caro prezzo la superlativa ripresa giocata dagli uomini di coach Boniciolli che, guidati da un Lacey da 25 punti, con un parziale di 36-21 nei secondi 20’ sono andati a prendersi il trofeo.

Occasione mancata quindi per i brianzoli ai quali ora non resterà che rifarsi in campionato concludendo sui toni alti la regular season e affrontando col coltello dei denti i playoff per ottenere la promozione in A1.

Di seguito il tabellino della finale giocata al PalaMaggetti di Roseto.

Apu Old Wild West Udine – Acqua S.Bernardo Cantù 74-55 (11-15, 27-19, 17-8, 19-13)

Apu Old Wild West Udine: Trevor Lacey 25 (5/6, 5/9), Federico Mussini 9 (0/1, 3/4),

Alessandro Cappelletti 8 (0/4, 2/4), Michele Ebeling 8 (2/2, 1/3), Michele Antonutti 7 (1/2, 1/5), Ethan Esposito 7 (3/4, 0/0), Francesco Pellegrino 6 (3/4, 0/0), Brandon Walters 4 (2/2, 0/0), Marco Giuri 0 (0/1, 0/1), Nazzareno Italiano 0 (0/0, 0/1), Marco Pieri 0 (0/0, 0/0), Riccardo Azzano 0 (0/0, 0/0)

Acqua S.Bernardo Cantù: Zack Bryant 12 (4/5, 1/6), Matteo Da ros 10 (3/8, 0/2), Lorenzo Bucarelli 9 (1/5, 2/2), Francesco Stefanelli 9 (1/1, 2/5), Trevon Allen 8 (1/6, 1/3), Jordan Bayehe 3 (0/1, 0/1), Giovanni Severini 2 (1/2, 0/2), Stefan Nikolic 2 (1/2, 0/0), Marco Cusin 0 (0/0, 0/0), Ilia Boev 0 (0/0, 0/0)

