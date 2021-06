A2, Rieti e San Severo completano il quadro delle retrocesse

Biella e Stella Azzurra salve, Rieti e San Severo in Serie B. Sono questi i verdetti che arrivano dai playout, fase del campionato di A2 che metteva in palio la permanenza nella seconda lega nostrana per la prossima stagione.

Con l’86-75 in Gara 4, l’Edilnol ha condannato senza pietà una NPC che ha vissuto momenti durissimi nell’ultima parte di stagione, un periodo dell’anno dove Covid-19, infortuni e problemi di continuità hanno affossato le ambizioni reatine.

A loro l’anno prossimo farà compagnia in Serie B San Severo, salita fino al 2-0 contro la Stella Azzurra ma incapace poi di chiudere la serie contro la tenace formazione romana, brava a crederci sempre e trovare le armi per invertire l’inerzia del confronto chiuso sul 3-2.

Rieti e Cestistica, dunque, si aggiungono a Bergamo (retrocessa al termine del Girone Nero nella fase a orologio) fra le squadre che l’anno prossimo ripartiranno dal terzo campionato nazionale e proveranno immediatamente a riguadagnarsi il palcoscenico dell’A2.

OMNISPORT | 21-06-2021 16:59