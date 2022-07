Abraham accoglie Dybala: "A Roma c'è posto per due re"

29-07-2022 14:00

Non manca la fiducia in se stesso a Tammy Abraham, l’attaccante e il giocatore probabilmente più iconico della Roma di José Mourinho della scorsa stagione insieme a capitan Lorenzo Pellegrini.

Intervistato dal Corriere dello Sport, la punta ex Chelsea ha accolto Dybala con parole che fanno sognare i tifosi romanisti: “A Paulo ho mandato un messaggio perché non mi aspettavo una presentazione di quella portata, davvero impressionante. Incredibile. Avere in squadra un giocatore di questo livello, così amato e acclamato dai tifosi, è un privilegio per noi. Il suo arrivo significa molto per la piazza e per noi compagni: stiamo costruendo un progetto tecnico di alto profilo. Gelosia con Paulo? Macché! A Roma possono esserci due re”. In effetti la storia della Capitale italiana, che di re ne ebbe ben 7, non dà torto all’inglese.

Abraham ha poi delineato gli obiettivi stagionali della Roma: “Naturalmente puntiamo alla Champions League. Vogliamo fare meglio della scorsa stagione e tornare tra le prime quattro. Dev’essere un obiettivo. A livello personale, penso a lavorare e a crescere: la scorsa stagioneho fatto bene, ma voglio che la prossima sia anche migliore. Mourinho? Ne ho già parlato molte volte: è l’uomo in cui credo, è l’allenatore che mi ispira a dare il meglio”.

