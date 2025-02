Riconosciuto che "non c'e' stato dolo", punizione lieve per il n.1 del mondo

Jannik Sinner squalificato per il caso Clostebol dal 9 febbraio al 4 maggio: e’ l’esito dell’accordo fra la Wada e il campione azzurro, che non rischia di perdere il primo posto Atp. Parlando di negligenza dello staff, l’Agenzia mondiale anti-doping ha riconosciuto che il campione azzurro non voleva imbrogliare ed ha ritirato anche l’appello al Cas.