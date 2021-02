Ad Adelaide il titolo va alla Swiatek

La tennista polacca Iga Swiatek ha conquistato oggi. 27 febbraio, il torneo ATP 500 di Adelaide, ultima tappa dell’estate australiana al femminile. In finale non c’è stata storia per la mal capitata Belinda Bencic, numero 2 del tabellone e 12 del mondo.

La Swiatek si sbarazza della sua avversaria in meno di un’ora e con un doppio 6 – 2. Per la ragazza di Varsavia si tratta del secondo titolo nel circuito WTA dopo la vittoria di settembre al Roland Garros: da prossima settimana sarà anche numero 15 delle classifiche.

Recentemente aveva perso ai quarti degli Australian Open contro la Halep, ma la sconfitta è ormai alle spalle.

