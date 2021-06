Nella seconda partita del torneo di Amburgo, denominato VTG Supercup, secondo successo dell’Italia, che dopo la Tunisia batte nettamente anche la Repubblica Ceca per 83-71. Per gli azzurri di Meo Sacchetti 16 punti ciascuno per Tonut e Polonara e 14 di Mannion. Domani sera, nell’ultima partita, l’Italia affronterà i padroni di casa della Germania.

OMNISPORT | 19-06-2021 19:29