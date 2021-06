Ad Assen Dennis Foggia vince in Moto3

Vittoria italiana nel Gran Premio d’Olanda classe Moto3 sul circuito di Assen. A prendersela è Dennis Foggia, al terzo successo in carriera e secondo stagionale, il 20enne romano della Honda Leopard Racing ha battuto in volata lo spagnolo della GASGAS Sergio Garcia e un altro italiano, Romano Fenati, sulla Husqvarna del team del neo 50enne Max Biaggi. Miracoloso quarto posto dopo la caduta di ieri, anche per la penalità inflitta al sudafricano Darryn Binder per aver oltrepassato i limiti del tracciato, per il 17enne spagnolo Pedro Acosta, che mantiene la leadership del mondiale con 48 punti di vantaggio su Garcia, più distanti, a 72 e 78 punti, Foggia e Fenati.

OMNISPORT | 27-06-2021 11:54