Adani: "Allegri si faccia aiutare, alla Juventus non c'è nulla che va"

La Juventus affonda e sul banco degli imputati, ovviamente, finisce anche Massimiliano Allegri che deve incassare le critiche di chi da tempo non vede di buon occhio il suo calcio.

Lele Adani, intervenuto durante ‘Novantesimo Minuto’, è tornato a parlare della Juventus consigliando al tecnico bianconero di chiedere aiuto. “Allegri ha bisogno di aiuto, di sostegno. In una stagione in cui non c’è niente che va bene lui deve farsi aiutare, deve avere un confronto. Questo tipo di calcio va totalmente cambiato, va rinnovato. Prendendosi anche il tempo per risalire e ottenere quello che mi sembra difficile ottenere, cioè il quarto posto”.

L’ex difensore quindi invita Allegri ad utilizzare la prossima settimana per cercare qualche soluzione alternativa rispetto al tipo di gioco attuale. “La Juventus deve usare il ritiro per andare in campo e lavorare tantissimo. Allegri ha un mandato forte e duraturo. Se la società interrompe due percorsi con Sarri e Pirlo, è giusto che abbia fiducia totale. Allegri non ha fatto passi avanti nel suo pensiero calcistico mentre il calcio va avanti”.

