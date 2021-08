Adani cambia obiettivo, che bordate all'Inter: Non avete proprio idee

Ora non ha più la tribunetta di Sky, con cui si è lasciato in malo modo, ma non per questo Lele Adani ha smesso di lanciare frecciate e critiche quando vede qualcosa che non gli piace nel mondo del pallone. Oltre alla Bobo tv dell’amico Vieri su twitch l’ex difensore ha ancora le interviste dove poter dire la sua ed è proprio ad un’intervista alla Gazzetta che riserva i suoi ultimi strali. Stavolta nel mirino non c’è Allegri, diventato ormai suo “nemico” nell’immaginario collettivo, ma l’Inter per le sue scelte di mercato. Non è tanto la cessione di Lukaku a far arrabbiare l’ex nerazzurro ma la scelta di come sostituirlo.

Per Adani prendere Dzeko significa non avere idee

Adani spara subito: “Quando non ci sono soldi, l’unica alternativa è avere idee. Mi sembra che la priorità di tutti i componenti dei piani alti di Viale Liberazione sia stata scaricarsi le colpe per la cessione di Romelu, più che pensare a come sostituirlo al meglio. La mia impressione è che l’area tecnica dell’Inter si sia trovata completamente impreparata alla partenza di Lukaku e con il centravanti della Roma abbia fatto una scelta di comodo, quella più a portata di mano. Non la più logica o la migliore, anche con un budget ridotto. E lo dico con tutto il rispetto per Dzeko, che è un campione, ma ha 35 anni. Può essere considerato ancora un titolare, non un investimento da società che pensa al futuro e di questo dovranno rispondere i dirigenti”.

“L’Inter di Conte poggiava moltissimo su Romelu e la stessa cosa non si potrà fare con Dzeko. Ma Inzaghi negli ultimi due anni alla Lazio ha fatto vedere di saper costruire la manovra offensiva in più modi e anche con un centravanti bravo nel ricevere palla spalle alla porta, come Caicedo. Con Edin sarà costretto a farlo più spesso. Ma non è detto che non funzioni”.

