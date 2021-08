Mercato Inter: preso Edin Dzeko, caccia a un'altra punta

L’Inter è al lavoro per coprire l’imminente cessione di Romelu Lukaku al Chelsea. Il primo obiettivo è stato ormai acquisito: Edin Dzeko ha già detto sì ai nerazzurri per un contratto biennale da 5 milioni di euro a stagione e l’affare è ormai in chiusura. Nelle prossime ore è previsto il via libera da parte della Roma.

Preso il bomber bosniaco, il Biscione va alla ricerca di un altro attaccante per completare il reparto offensivo a disposizione di Simone Inzaghi. La cessione di Lukaku metterà a disposizione di Beppe Marotta e Piero Ausilio una cinquantina di milioni circa da reinvestire per il mercato estivo: è praticamente impossibile l’arrivo di Dusan Vlahovic, il cartellino del bomber serbo è valutato oltre 50 milioni di euro dalla Fiorentina, troppo per l’Inter.

Le alternative sembrano così essere due: secondo Sportmediaset, i nomi in cima alla lista sono quelli di Duvan Zapata e Joaquin Correa. L’attaccante dell’Atalanta è valutato 35 milioni di euro, e sarebbe il sostituto ideale per Lukaku per le caratteristiche simili: il colombiano avrebbe già un accordo di massima con i meneghini, ma il club bergamasco frena perché dovrebbe trovare prima un sostituto all’altezza del giocatore.

L’alternativa è Correa, che Simone Inzaghi riabbraccerebbe volentieri: l’argentino vuole l’Inter, ma il presidente della Lazio Claudio Lotito punta i piedi e non chiederà meno di 30 milioni di euro per la sua cessione. Correa a Milano ritroverebbe il compagno di nazionale Lautaro Martinez, che senz’altro gradirebbe il suo arrivo dopo la dolorosa separazione dal partner d’attacco Lukaku.

OMNISPORT | 09-08-2021 13:15