Adani, grandi novità per il futuro: fan scatenati

Aveva dato appuntamento ai sui fan “nel percorso”, l’ex difensore Daniele Adani lo scorso 8 luglio al termine del lungo, sentito, ma anche polemico post social di commiato dopo nove anni di collaborazione con SkySport da opinionista e commentatore tecnico di una mezza infinità di partite. Un messaggio arrivato dopo l’annuncio choc fatto in diretta durante la semifinale di Euro 2020 tra Inghilterra e Danimarca. Due messaggi che non hanno mancato di dividere e far discutere, così come ha sempre fatto con il suo modo di vivere e raccontare ogni gara ha sempre diviso i tifosi, tra chi ne apprezza la passione e il coinvolgimento quasi viscerale e chi lo ha sempre considerato fin troppo sopra le righe. In tanti però, hanno visto dietro la decisione di dare il ben servito ad Adani l’ombra del ritorno di Max Allegri alla Juventus, storica infatti la lite tra il tecnico e Adani.

Fifa 22, la nuova avventura di Lele Adani

Su quel “percorso”, Lele Adani ritrova tanti dei suoi estimatori più giovani, pronti a godersi un commento tecnico nuovo di zecca per l’incarnazione 2022 del calcio videoludico firmato da Electronic Arts: Fifa 22. Nel pomeriggio, il comunicato della EA Sports ha annunciato l’avvicendamento tra Stefano Nava e Adani al fianco di Pierluigi Pardo e, a stretto giro di boa è arrivato anche il messaggio entusiasta del commentatore. Un’avventura, come rivelato dallo stesso Adani ai microfoni della Gazzetta dello Sport, che lo esalta:

Spettacolare! È stata una bella esperienza e faccio conto di viverla per tanti anni perché mi ha preso fin da subito. Mi sono davvero tanto divertito. E non mancherà qualche grido di amore sudamericano.

L’addio a Sky è un alle spalle, Adani guarda avanti

Interrogato sul futuro e sul passato, Adani rivela:

Credo che oggi, anche con la Bobo Tv, ci siano tante piattaforme e tanti modi di fare contenuto e, soprattutto, c’è un pubblico molto ampio e tu devi cercare di raggiungerlo. Dato che il calcio è certamente di tutti, devi arrivare a tutti. Cerchiamo di meritarci la gente che ci ascolta. Sky? Sono passaggi che avvengono in modo più o meno naturale. Credo che l’importante, al di là del contenitore, rimanga alta la passione, l’amore e questo non me lo può togliere nessuno. Novità? Ci sono tante novità, le valutiamo piano piano e comunque abbiamo sempre questa dirittura di concederci a tutti e io sono dentro il mondo del calcio per questo: per arrivare a tutti.

Adani in Fifa 22 esalta i tifosi

Restano dunque le incertezze di rivedere Adani in televisione e al commento in diretta delle partite. Per ora ci sono la Bobo Tv su Twitch con gli amici Cassano, Vieri e Ventola e Fifa, entrambe con il grande pregio di incontrare il pensiero dell’ex difensore: concedersi al pubblico che, dopo l’annuncio della EA Sports ha risposto presente e commentato con entusiasmo il primo grande progetto intrapreso completamente ex novo da Adani a circa un mese dall’addio alla redazione di SkySport. Sui social c’è chi scrive: “Prima volta che metterò il commento italiano”, “Un sogno che si avvera” e ancora: “AAAAAA che coppia meravigliosa”, “Mamma mia sì, vi amo“. Non manca chi esulta con un immancabile: “LA GARRA CHARRUAAAAAA“, a cui un gamer risponde: “Spero lo dica veramente sarebbe il top ahhahah”.

Qualche fan dimostra tutta la sua passione per il commento di Adani: “Ci sono commentatori e commentatori: opinionisti, giornalisti, ex-calciatori, ex-allenatori. E poi c’è Lele Adani, l’ultimo vero romantico del calcio, l’unico davvero competente che parla di vero calcio. Senza nascondersi dietro luoghi comuni ed interviste sempre uguali e vuote”. E chi è pronto a comprare una copia del gioco solo per lui: “Dopo anni potrei riprendere FIFA solo per il piacere di avere la telecronaca di Lele Adani. Mitico!!!“. Qualcuno chiede: “Affiancherai Pardo anche su DAZN?”. Come logico che sia, c’è chi non apprezza, ma sono davvero una minoranza. Un ragazzo, per esempio, domanda: “Chi commenta in inglese? Adani mi fa venire mal di testa, non lo posso sentire”.

SPORTEVAI | 30-07-2021 07:30