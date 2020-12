Adani consiglia la Juve, Cassano difende Conte e Vieri fa top-11

Da quando ha inaugurato il suo canale twitch Bobo Vieri si diverte e diverte in compagnia degli amici di sempre, come Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. Anche stavolta una puntata ricca di spunti, aneddoti e considerazioni spaziando dal mercato della Juve alle difficoltà dell’Inter fino a chiudere con una top-11 della due giorni di Champions.

Adani consiglia De Paul alla Juve

Attacca Adani che dà un consiglio di mercato alla Juve: “Secondo me De Paul deve avere l’opportunità di andare in una grande squadra, si merita di averla. E’ un giocatore diventato super completo. Me lo ricordo quando giocava al Racing, era un trequartista che partiva dall’esterno, adesso è un calciatore totale”. La Juve del resto un mese fa ha fatto un blitz con il suo agente per capire se si può affondare il colpo già a gennaio.

Cassano spiega la predilezione per Sensi

Poi tocca a Cassano che risponde alla domanda perché Sensi è un pupillo di Conte ed Eriksen no: “Eriksen è più anarchico, ha più qualità, ma è più difficile da manovrare in campo. Lui fa quello che vuole: sa trascinare la squadra se in fiducia, ma all’Inter non ha lo spazio giusto. Sensi invece è più mezzala, sa giocare anche davanti alla difesa: quando Conte lo ha a disposizione si affida sempre a lui perché corre tanto e sa fare sia la fase difensiva che offensiva”.

Vieri sceglie la top-11 di Champions

Infine tutti e quattro gli ex calciatori hanno stilato la formazione ideale dell’ultima giornata della Champions League, inserendo due giocatori della Juve, due dell’Inter e due della Lazio più il tecnico Inzaghi.

Questa la Top-11 scelta soprattutto da Vieri: (4-3-3): Szczesny; Florenzi, Marquinhos, Acerbi, Guerreiro; Brozovic, Kahveci, Bellimgham; Chiesa, Lukaku, Neymar. All. Inzaghi

