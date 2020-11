Cassano: Bordate all'Inter e il ricordo di Maradona

Ha cambiato piattaforma, passando da Instagram a Twich, ma è sempre lo stesso Antonio Cassano protagonista di uno show nella diretta con l’amico di sempre Bobo Vieri. La coppia che aveva fatto la fortuna della precedente edizione di Tiki-Taka sta riscuotendo consensi anche nella versione social, catturando numerosi spettatori per le considerazioni sempre fuori dal coro e senza peli sulla lingua. Stavolta Cassano, che si era sempre detto convinto della qualità dell’Inter e della forza di Antonio Conte, non risparmia critiche alla sua squadra del cuore.

Cassano ridimensiona l’Inter

Cassano è rimasto deluso soprattutto dalla versione europea dell’Inter e attacca esplicitamente Conte, che anche con la Juve non ha mai brillato nelle coppe: “Tutte le volte che Conte partecipa alla Champions fa una grandissima fatica. Il Real peggiore degli ultimi 15 anni senza Sergio Ramos e Benzema ha preso a pallate l’Inter. Hanno perso partite clamorose nella Liga, a questo punto io mi chiedo se la Serie A sia davvero all’altezza degli altri campionati. La mia impressione è che la Serie A manchi di intensità e di qualità. È un campionato molto molto mediocre”.

Cassano ricorda Maradona con commozione

Poi FantAntonio si “inginocchia” virtualmente di fronte al talento di Maradona e rifugge da qualsiasi paragone: “Non mi avvicinerei minimamente a Maradona. Il mio talento non c’entrava niente con lui. Madre natura l’aveva baciato, gli diede il talento di tutti i campioni. Aveva due cosce enormi, un’intelligenza calcistica e sapeva far muovere la squadra. Quando giocavo coi meno bravi diventavo matto a fargli capire come muoversi. Era difficile cosa prevedere cosa faceva, ma lui non ha mai mancato di rispetto a nessun compagno, aveva una pazienza infinita”.

Anche Vieri piange la scomparsa di Maradona

Nella diretta twich anche Vieri parla di Maradona e ricorda: “Siamo cresciuti tutti nel suo mito. Quando conobbi Maradona posso dire che avevo le lacrime agli occhi In quel momento non avevo parole, non sapevo cosa dirgli. Temevo che non mi riconoscesse. Lo vidi arrivare, era a dieci metri e mi fa ‘Bobooo, amico mio’ e mi abbracciò. Io avevo le lacrime perché non c’è cosa più bella. Mi sorprese”.

Vieri ha poi aggiunto: “Sono invidioso dei napoletani perché se lo sono goduti per sette anni. Al San Paolo c’erano sempre tantissime persone. I tifosi azzurri si sono goduti per tanto tempo uno spettacolo unico. Hanno visto per anni dal vivo il calciatore più forte di tutti. L’unico che poteva giocare con Diego era Careca o forse Giordano”.

SPORTEVAI | 30-11-2020 09:03