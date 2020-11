Maradona, omaggio All Blacks commuove i social

Un amore senza confini. Che esce da Napoli, che esce dall’Argentina e che arriva in tutto il mondo, anche negli angoli più lontani. E che prevalica il concetto di calcio: campioni di tutti gli sport hanno reso omaggio a Maradona dopo la sua scomparsa (oltre ovviamente ai napoletani e ai giocatori del club partenopeo) ed anche in Australia non sono stati da meno. Toccante quanto è accaduto a Newcastle, cittadina australiana, in occasione della sfida del Tri Nations contro i Pumas dell’Argentina.

La maglia n.10 degli All Blacks deposta a centrocampo

Gli All Blacks hanno reso omaggio a Diego Armando Maradona attraverso il commosso gesto del capitano Sam Cane che ha raggiunto il centrocampo e ha deposto sull’erba una maglia nera che non si era mai vista con su scritto”10″ e “Maradona”.

Subito dopo i Tuttineri hanno inscenato l’haka “Kapa o pango”, la più bellicosa, davanti ai giocatori dell’Argentina, schierati fianco a fianco, che hanno gradito l’omaggio. Maradona amava il rugby e più volte aveva assistito ai test match dei Pumas contro gli All Blacks.

Commozione anche sui social

Fioccano i commenti sui social: “Per alcuni geni Diego era un cocainomane indegno di essere ricordato… pensassero al loro viaggio che se riescono a strappare un post su tiktok da chi gli è vicino, sarà grasso che cola” oppure: ” Vogliono far passare noi Napoletani come dei fissati malati di Maradona. Tutto il Mondo lo sto onorando per la gioia che ha regalato con il pallone e per non aver mai accettato compromessi per il potere. Il resto è noia”

C’è chi scrive: ” Le fate vedere queste immagini a Mughini, Cruciani e Laura Pausini cosi si rendono conto delle enormi boiate che scrivono e dicono fuori contesto umano??

SPORTEVAI | 28-11-2020 11:37