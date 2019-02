Addio a Emiliano Sala, il cane veglia senza mai lasciarlo solo

Sua sorella Romina aveva scritto su Facebook, accanto a una foto che la ritraeva: “Anche Nala ti aspetta”. erano i giorni dell’attesa e della speranza, che lei con i familiari più stretti coltivava contro ogni razionalità. Purtroppo per Emiliano Sala quel volo è stato fatale e le ricerche hanno confermato i timori, relativi alla sua scomparsa. Così Nala ha atteso invano. E continua a farlo, manifestando così un dolore più che umano.

A Progreso, la città natale del giocatore, si sono celebrati i funerali del giocatore che avrebbe dovuto indossare la maglia del Cardiff e lasciare il segno anche lì, dopo l’esaltante stagione al Nantes.

Nala ha preso parte accucciata, abbattuta, alle esequie non lasciando per un secondo l’ingresso della chiesa dove si è celebrata la cerimonia funebre.

L’immagine che vi mostriamo è una testimonianza commovente, ma autentica che non necessita di ulteriori parole: l’amore che nutre Nala per il suo padrone e amico, Emiliano Sala, è solo al presente. Non conosce passato prossimo, né remoto.

VIRGILIO SPORT | 18-02-2019 10:52