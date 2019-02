Dramma Emiliano Sala, il suo labrador Nala lo aspetta ancora

Emiliano Sala non c’è più. E non ci sono consolazioni che reggano, per i suoi genitori, per sua sorella Romina, per la sua famiglia e per Nala, il suo labrador. Lo attende accucciato, davanti alla portafinestra in attesa del rientro del suo amico per tornare a correre sulla spiaggia.

L’immagine che Romina Sala ha pubblicato su Facebook è l’ultima, struggente testimonianza dell’amore che resta per questo giocatore, scomparso troppo presto in seguito a un incidente aereo nella Manica e su cui si attendono risposte coerenti, oltre alle agghiaccianti testimonianze raccolte fino a questo momento.

Dalle prime ricostruzioni – sarà l’inchiesta a fornire le risposte su quanto accaduto al velivolo che avrebbe dovuto portare Sala a destinazione – lo stesso calciatore aveva manifestato le proprie perplessità in un ultimo messaggio inviato via whatsappsu quel viaggio. Un’ultima drammatica sensazione di paura e impotenza, davanti al disastro.

VIRGILIO SPORT | 06-02-2019 10:00