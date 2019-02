Tragedia Sala, avvistato un corpo

La ricerche private ordinate dalla famiglia di Emiliano Sala hanno prodotto un importante, benché purtroppo molto triste, risultato: gli investigatori britannici hanno individuato un corpo visionando le immagini sottomarine del relitto del velivolo che trasportava il pilota David Ibbotson e il calciatore argentino.

L’aereo, che avrebbe dovuto portare i due a Cardiff, è caduto nel Canale della Manica due settimane fa. “Tragicamente, nelle riprese video del Rov (veicolo subacqueo a controllo remoto, ndr), tra i rottami si vede un occupante”, ha dichiarato l’ente che si occupa delle indagini, l’Air Accident Investigation Branch.

Domenica il velivolo è stato individuato sui fondali della Manica, in un’area di mare a circa 24 miglia a nord di Guernsey. Il punto in cui è stato trovato il Piper Malibu è presidiato, le famiglie sono state immediatamente avvertite.

Giorni fa il quotidiano argentino El Clarin ha pubblicato un inquietante audio che l’ex Nantes aveva inviato ad alcuni amici prima che il velivolo sparisse dai radar. “Sono qui sull’aereo che sembra che sia sul punto di cadere a pezzi e sto andando a Cardiff. Se entro un’ora e mezza non avete mie notizie, non so se manderanno qualcuno a cercarmi perché non mi troveranno ma… lo sai. Che paura che ho” è il messaggiowhatsapp, purtroppo profetico, che l’argentino di origini italiane aveva mandato.

Settimana scorsa in occasione del match tra l’Arsenal e i gallesi l’Emirates Stadium si è fermato per ricordare lo sfortunato attaccante argentino, vittima di una tragedia aerea, e la società londinese ha inserito il nome del ragazzo nella lista ufficiale dei calciatori ospiti.

Davvero toccanti le modalità scelte per omaggiare lo sfortunato giocatore itali-argentino, perché oltre alla scelta dell’Arsenaldi inserire il suo nome nella distinta e oltre al mazzo di fiori depositato dai giocatori di entrambe le squadre, i Gunners hanno aggiunto alla stessa distinta anche un fiore giallo.

