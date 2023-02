Si è spento all’età di 84 anni Maurizio Costanzo, uno dei simboli della televisione italiana: giornalista, autore, conduttore di programmi televisivi ma anche grande appassionato di calcio e tifoso della Roma

24-02-2023 13:45

E’ morto all’età di 84 anni Maurizio Costanzo. Una figura che ha segnato un’epoca nella storia non solo della televisione italiana ma del paese tutto. Il suo marchio di fabbrica è stato il Maurizio Costanzo Show, talk andato in onda per oltre 4000 puntate. Ma nella sua carriera non c’è stato solo il ruolo di conduttore televisivo ma anche quello di giornalista, di autore e di grande appassionato di calcio e della Roma.

Maurizio Costanzo, dalla Radio alla Televisione

Maurizio Costanzo è nato il 28 agosto del 1938 ed ha mosso i suoi primi passi da giornalista a Paese Sera nel 1956. Dopo sette anni fa il suo debutto nel mondo della radio come autore per Canzoni e Nuvole. Comincia a muovere i primi passi verso quello che poi sarà il suo vero grande amore: la televisione. Il primo talk show della televisione italiana avrà proprio la sua firma con Bontà Loro che va in oda su Rai 1 dal 1976 al 1978. E’ nel 1982 che lancia però la sua creatura più importante: il Maurizio Costanzo Show, una trasmissione che va in onda per oltre 4000 episodi e che avrà il merito di portare in quello che viene definito “il salotto mediatico” tanti volti che poi faranno strada nel mondo dello spettacolo e non solo come Enrico Brignano, Gioele Dix, Daniele Luttazzi, Valerio Mastandrea e soprattutto i litigiosi da salotto come Mughini e Vittorio Sgarbi.

Maurizio Costanzo: le controversie politiche, l’impegno e l’attentato

Il suo talk show era un programma nel quale sapeva mescolare vari aspetti da quelli più spensierati, a volte anche al limite del trash, a quelli decisamente più seri come le campagne contro la Mafia, che hanno visto il giudice Falcone essere suo ospite in più di un’occasione. Il 14 maggio 1993 proprio per questo suo impegno lo rendono vittima di un attentato (fortunatamente fallito) quando un auto esplode a poche centinaia di metri dal Parioli. Nel suo passato anche la macchia dell’iscrizione alla Loggia massonica P2.

Maurizio Costanzo: l’amore per il calcio e per la Roma

Una delle grandi passioni di Maurizio Costanzo è sempre stato il calcio, e non ha mai nascosto il suo amore per la maglia della Roma. Nel corso del tempo ha costruito un rapporto molto stretto e intimo con Francesco Totti che spesso ha intervistato nei momenti più importanti della sua carriera. Nel 2021 era entrato anche a far parte della società con il suolo di advisor esterno della comunicazione per poi lasciare l’incarico nel febbraio del 2022 sostenendo di “non riuscire a fare le cose che volevo fare”.