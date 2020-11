Addio a Sergio Matteucci, la voce del calcio in tv: Holly & Benji

Sergio Matteucci ci ha lasciati, chiudendo la sua voce così splendente dall’intonazione dal timbro perfetti affidati al ricordi di quanti lo hanno ascoltato, nella propria infanzia. E in quelle telecronache calcistiche primi ani Ottanta.

Sergio Matteucci, la voce indimenticabile di Holly & Benji

Come doppiatore, Matteucci era conosciuto per aver prestato la voce al telecronista delle serie animate Holly & Benji e Mila e Shiro. Prestò la sua voce anche in Sampei, Lamù la ragazza dello spazio, Carletto il principe dei mostri, Dastardly e Muttley e le macchine volanti, Lady Oscar. Nel cinema aveva legato la sua attività di doppiatore a film che rimangono capolavori come Rocky II e Rocky IV. Proprio nel primo Rocky, scritto e interpretato da Sylvester Stallone, aveva lavorato prestando la sua voce anche il mitico e inarrivabile Gigi Proietti.

Tutto il calcio minuto per minuto e Domenica Sprint: il ruolo di Matteucci

Ma Matteucci non fu legato al pallone solo per quel titolo così importante nel panorama dei manga calcistici. Fu radiocronista di Tutto il calcio minuto per minuto, nella stagione 1982-1983, e la voce fuori campo dei servizi delle partite allo stadio Olimpico di Roma durante Domenica Sprint. Una perdita che segna la generazione di quanti hanno imparato a immaginare e amare il calcio, attraverso il suo racconto, e che si aggiunge ai professionisti che hanno contribuito a rendere magico quella radio e quella televisione, come Franco Lauro e Gianfranco De Laurentiis. È morto a Roma il 4 novembre 2020, all’età di 89 anni.

VIRGILIO SPORT | 06-11-2020 13:15