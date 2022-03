Addio a Vic Elford, campione a Montecarlo e Daytona

13-03-2022 22:45

Il mondo dei motori piange la scomparsa di Vic Elford, ex pilota britannico di successo negli anni ’60 e ’70, non solo in Formula 1.

Londinese, classe 1935, Elford era malato da tempo.

Solo 13 i GP di F1 disputati, tra il 1968 e il ’71 con Cooper, McLaren e BRM, ma Elford ha raccolto le maggiori soddisfazioni nelle gare di durata vincendo nel 1968 nello spazio di appena cinque mesi il Rally di Montecarlo, la 24 Ore di Daytona, la 1000 km del Nuerburgring e la Targa Florio, quest’ultima in coppia con Umberto Maglioli.

Nel 1967 Elford aveva trionfato a Sebring, mentre nel 1973 sarebbe arrivato il trionfo nella 24 Ore di Le Mans.

L’anno precedente, sempre a Le Mans, avvenne l’episodio che lo consegnò alla storia e che gli valse la nomina a ‘Chevalier de Ordre national du Mérite’ da parte dell’allora presidente francese Georges Pompidou, per il “coraggio ed eroismo” mostrati.

Mentre era alla guida della propria Alfa Romeo, infatti, Elford, sorpassato dal collega Joakim Bonnier al volante di una Lola, dopo aver visto lo svedese uscire fuori strada nel tentativo di sorpassare una Ferrari 365 Daytona guidata da Florian Vetsch scese dalla propria auto per lanciarsi tra le fiamme nel tentativo di salvare i due piloti, credendoli ancora intrappolati nelle autovetture.

Elford non si era però accorto che Bonnier era stato sbalzato contro la vettura di Vetsch, finendo in mezzo agli alberi e morendo sul colpo.

OMNISPORT