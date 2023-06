Addio Berlusconi, da Ancelotti a Sacchi e Mancini: mondo dello sport in lutto

I ricordi dei suoi ex allenatori e le condoglianze di tutte le società per la scomparsa del Cavaliere

12-06-2023 11:44

Allenatori, presidenti, semplici tifosi: da quando si è diffusa la notizia della morte di Silvio Berlusconi stanno arrivando reazioni a raffica nel mondo dello sport per ricordare la figura dell’ex presidente del Milan che stava facendo la storia anche da patron del Monza, uno dei primi club ovviamente a piangere la sua scomparsa con un tweet sul profilo ufficiale: “Adriano Galliani e tutto AC Monza piangono affranti la scomparsa di Silvio Berlusconi: “Un vuoto che non potrà mai essere colmato, per sempre con noi. Grazie di tutto Presidente”.

Galliani affranto per la morte di Berlusconi

Sul suo profilo personale Galliani ha poi voluto lasciare un ricordo in prima persona: ” Affranto, senza parole, con immenso dolore piango l’amico, il maestro di tutto, la persona che mi ha cambiato la vita per oltre 43 anni. Riposa in pace caro Presidente. Con tanto, tanto amore”.

Ancelotti ricorda la figura di Berlusconi

Anche Carlo Ancelotti, che proprio col Milan di Berlusconi riuscì a scrollarsi l’etichetta di eterno secondo, ha scelto i canali social per ricordare il suo ex presidente:

“La tristezza di oggi, non cancella i momenti felici passati insieme. Rimane una riconoscenza infinita al presidente, ma soprattutto ad un uomo ironico, leale, intelligente, sincero, fondamentale nella mia avventura da calciatore prima, e da allenatore poi. Grazie Presidente”.

Sacchi piange la morte di Berlusconi

Ancor più commosso il ricordo di Arrigo Sacchi che al telefono con l’Ansa piange ed alterna momenti di imbarazzato silenzio per la morte del suo “amico geniale al quale devo tutto”.

“Silvio Berlusconi è stato un uomo generoso – ed ha cercato di cambiare questo Paese difficile, formato da individualisti. Lo era anche lui? No, pensava di insieme e vedeva lontano: quando mi prese gli dissi “lei o è pazzo o è un genio”. Visti i risultati, datemi voi la risposta…”.

Sgarbi rivendica l’amicizia con Berlusconi

Parlando in diretta su Sky si accorda anche Vittorio Sgarbi:

“Ero suo amico, il mio rapporto politico con lui è conseguenza della nostra amicizia. Ho letto le parole di Sacchi, ha ragione n tutto”.

Il ct Mancini ricorda un derby perso con Berlusconi

Addolorato anche il ct Mancini: “C’è grande dispiacere, Berlusconi per lo sport e per la politica è stato un uomo straordinario. Oggi è un giorno molto triste. Un ricordo personale? Ce ne sono tanti, penso ad un derby quando vincemmo e lui entrò negli spogliatoi per farci i complimenti. Era molto sportivo. Tutta la mia carriera è stata legata a Berlusconi presidente del Milan. E’ un giorno difficile e triste, un uomo che ha rappresentato tanto per l’Italia. Mai contattato? No, ne aveva più bravi di giocatori”.

Abodi parla dell’eredità di Berlusconi

Si trovava a salutare la squadra italiana degli Special Olympics in partenza per i Giochi Mondiali di Berlino il ministro dello sport Andrea Abodi che commenta così la scomparsa di Berlusconi:

“Sembrava che non dovesse arrendersi mai. Berlusconi ha attraversato una vita ricca di eventi anche avversi ai quali ha sempre saputo reagire… lascia un grande vuoto nell’ambiente sportivo vissuto con grande passione e competenza. L’ha dimostrato anche quando è uscito dal Milan con dolore e ha saputo ricominciare dal Monza, una sfida che non pareva alla sua altezza e che invece ha portato alla sua altezza. Sarà un’eredità eccezionalmente difficile da raccogliere”.

Anche il presidente di Lega Casini è toccato alla notizia:

“Il Presidente Berlusconi è stato un protagonista assoluto del calcio per decenni. Ha fatto la storia di questo sport, modificandone i paradigmi e innovando sempre, portando il calcio italiano sul tetto d’Europa e in cima al mondo. La Lega Serie A si unisce commossa al dolore della famiglia e di tutti gli italiani”.

Il cordoglio del Milan

Questa la nota di condoglianze del Milan: “Il Club si stringe con affetto alla famiglia dell’indimenticabile Presidente rossonero. AC Milan profondamente addolorato piange la scomparsa dell’indimenticabile Silvio Berlusconi e si stringe con affetto alla famiglia, ai collaboratori e agli amici più cari. “Domani sogneremo altri traguardi, inventeremo altre sfide, cercheremo altre vittorie. Che valgano a realizzare ciò che di buono, di forte, di vero c’è in noi, in tutti noi che abbiamo avuto questa avventura di intrecciare la nostra vita a un sogno che si chiama Milan”. Grazie Presidente, per sempre con Noi”.



Dal Napoli all’Udinese le condoglianze di tutti i club

Stanno arrivando a pioggia anche i messaggi di tutti i club italiani, dal Napoli all’Udinese: “Gianpaolo Pozzo e tutta l’Udinese esprimono il proprio cordoglio e dolore per la morte di Silvio Berlusconi, uomo che ha segnato la storia dell’imprenditoria e del calcio italiano. Da parte del club la vicinanza ai suoi familiari e a tutte le componenti del Monza”.

Infine i tifosi comuni, che ricordano con affetto il Berlusconi vincente col Milan: “Leggendario simbolo di un epoca ineguagliabile della storia del calcio e del nostro amato Milan. Ci hai regalato gioie che per molto non sono nemmeno immaginabili. Per sempre grazie Presidente”