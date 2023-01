06-01-2023 20:57

Tra i tanti omaggi alla scomparsa prematura di Gianluca Vialli ce n’è uno che ha fatto discutere il web, per essere poi prontamente cancellato. Parliamo del ricordo da parte di Lapo Elkann, sentito certamente, ma con qualche dettaglio che, in epoca di facili gogne social, non è passato inosservato.

Vialli, il ricordo di Lapo Elkann

Partiamo dalle parole dell’imprenditore, che vi riportiamo testuali: “Ho appena appreso la morte di Gianluca Vialli. Era un caro amico. L’ho conosciuto quando [avevo] 17 e mezzo, 18 anni e giocava a Londra, al Chelsea, e mi proteggeva. Me lo ricordo, immensamente bene, nel duetto con Mancini alla Sampdoria dove fece cose incredibili. Mi ricordo che assieme a Del Piero ed anche altri giocatori portò la Champions alla Juve. Mi ricordo di essere stato seduto al fianco di sua mamma e sua moglie, assieme a mia moglie, durante la finale a Wembley dove grazie a lui, a Mancini, ai giocatori, si è vinta la finale con l’Inghilterra. Gianluca ti adoro. Sei sempre nei nostri cuori. Un cuore italiano, un cuore bianconero, un cuore sampdoriano. Sei uno di noi. Sei soprattutto un uomo straordinario che non si può e non possiamo dimenticare. Ti adoro, riposa in pace”.

Cosa non è piaciuto del messaggio di Lapo al popolo social

Parole molto sentite, abbiamo detto, così come tante reazioni che stanno arrivano alla notizia della scomparsa. Ma il diavolo si nasconde nei dettagli, abbiamo ugualmente anticipato: nel video si vede Elkann abbastanza stravaccato in un ambiente che sembra probabilmente una barca o una jacuzzi, a petto nudo, con un’abbronzatura rosé fresca di sole e in un contesto che ad uno sguardo superficiale sembra più rilassato che contrito. La clip, pubblicata su Twitter, è stata poi cancellata, ma sul web tutto si crea e nulla si distrugge, e difatti è facilmente rintracciabile.

E nel frattempo, si è levato un coro di critiche rivolte all’incauto Lapo, motivo per cui il rappresentante della famiglia Elkann ha dovuto rimuovere il suo omaggio. Ecco alcuni tweet tra la critica e lo sfottò: “Sto ancora ridendo perché Lapo Elkann al posto di rifare il video in condizioni dignitose l’ha semplicemente tagliato così non si vede che è senza maglietta via lui”, “Ditemi che non ho visto davvero il video di Lapo per Vialli con lui che lo registra mentre è svaccato nella jacuzzi rosso come un peperone”, “Il toccante ricordo di Lapo dal reparto grandi ustionati”, “Lapo mi stai molto simpatico da sempre, ma mia nonna mi ha insegnato a mettermi una maglietta per mangiare ai bagni, anche se ero in costume. Secondo me anche tuo nonno. Dai, su”.

Ma c’è chi ha apprezzato l’omaggio di Lapo Elkann

Tuttavia si sono levate però anche delle voci che non si sono soffermate sul contesto non esattamente da condoglianze, bensì sulle parole di Lapo: “Grande Lapo. Per me che sono sampdoriano se ne va un uomo che indelebilmente mi ricorda coloro che non ci sono più (i miei genitori). Mi ricorda quando i miei parlavano di quei due eroi sportivi che ci hanno regalato un sogno. Grazie per questo tuo messaggio che mi ha toccato”, e “Grazie per le belle parole Lapo. Puoi stare in barca o in una spa a me non interessa. Sei juventino vero. E ciò mi basta”.