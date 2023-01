Adelaide 2, Sonego fuori al primo turno contro Draper

09-01-2023 08:31

Subito fuori dal torneo di Adelaide 2 Lorenzo Sonego. L’azzurro, numero 44 del ranking, ha perso in due set con il britannico Jack Draper, che lo precede di quattro posizioni. 6-4, 6-2 il risultato dopo un’ora a 24 minuti di gioco. Il tennista piemontese ha mancato nel primo set alcune occasioni per poi calare vistosamente nel secondo parziale.

Il 2023 non è iniziato nel migliore dei modi per Sonego, che già era stato costretto a ritirarsi per un problema fisico nel primo incontro del nuovo anno, sempre ad Adelaide, contro il russo Daniil Medvedev. Tutti a favore del britannico Draper i numeri a fine match: 78 per cento dei punti vinti in battuta con la prima contro il 54 per cento di Sonego; con la seconda arriviamo al 71 contro 46 per cento.