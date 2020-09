Adriano Galliani incorona Pirlo

Il Monza si affaccia al prossimo campionato di Serie B con l’intento di stupire e conquistare la prima promozione in Serie A della propria storia.

Le premesse, sotto la gestione di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, sono più che positive.

L’amministratore delegato dei brianzoli ha rivelato ai microfoni di ‘Sky Sport’ da Rimini, dove è stata inaugurata la sessione estiva del calciomercato, quale sarà il nono acquisto della società brianzola: “Bettella è il nono colpo del Monza, è un difensore centrale straordinario che arriva dall’Atalanta. Sono orgoglioso del fatto che un calciatore del Monza sia in Under 21”.

Il Monza affronterà il Milan nell’amichevole in programma sabato a San Siro. Per Galliani l’occasione di rincontrare Zlatan Ibrahimovic: “È straordinario, gli ho inviato un messaggio chiedendogli la maglia dopo l’amichevole, anche se è rossonera va più che bene. Lui mi ha subito risposto ‘bravo'”.

Sensazioni ottimistiche, infine, per l’avventura di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus: “Quando l’ho visto era un mercoledì e dopo due giorni è diventato l’allenatore della Juventus. Gli ho detto che è un predestinato e che avrebbe fatto carriera, ma non credevo così in fretta”.

OMNISPORT | 01-09-2020 23:07