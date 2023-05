L'amore travagliato tra Adriano Galliani, ex Milan ora al Monza, e la giornalista Rai Manuela Moreno

Il vicepresidente e ad del Monza ha svelato una storia d'amore ormai chiusa con il volto del Tg2Post, intervenuta dopo le dichiarazioni di Galliani

Come un’onda che viene e che va, tornano di strettissima attualità le relazioni – presente e passate – dell’ad del Monza ed ex Milan, Adriano Galliani. Ogni suo amore, ogni suo matrimonio, le vicende legate a separazioni e nuovi corsi sono state e costituiscono materia di estrema centralità. Perché? Perché appassiona, poi, in modo così prepotente l’opinione pubblica? Forse il concorso della notorietà degli attori, l’affetto e l’attenzione del pubblico, la suggestione derivante da intrecci e incastri hanno un loro posto, in questo tetris. E così anche questa relazione, svelata, appartenente a decenni fa con Manuela Moreno.

Galliani rivela la storia con la giornalista Manuela Moreno

E così anche lei, Manuela Moreno, giornalista e conduttrice del Tg2, con le sue risposte su una storia ormai passata ha riacceso una curiosità, una curiosità mai sopita e che il dirigente del club brianzolo ha ritrovato, tra i suoi ricordi.

In tempi remoti, nel lontano 1999, la giornalista televisiva ebbe una frequentazione con Galliani che ha ricordato in un’intervista a Un giorno da pecora.

Una cessione di vita quasi obbligata, dopo che il suo ex compagno ha deciso di condividere anche la loro relazione a livello pubblico: Galliani, infatti, parla anche dei grandi amori della sua vita, come riportato nel nuovo libro scritto con Luigi Garlando, giornalista della Gazzetta dello Sport, e intitolato “Memorie di Adriano G.”.

La reazione della giornalista Rai

“La mia relazione con Adriano Galliani? Sono passati cent’anni, ancora parla di me, lui ha avuto mille mogli nel frattempo, mi fa ridere questa cosa. Lo frequentavo ne 1999, ci siamo visti per meno di un anno”,

ha detto nel programma di Rai Radio1, la conduttrice di «Tg2Post» Manuela Moreno, riferendosi ad un’intervista rilasciata dall’ex dirigente del Milan ad Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, sulla loro storia. Una parentesi rosa, in un flusso di coscienza che ha toccato anche questa dimensione, quella affettiva-sentimentale.

Galliani ha raccontato che quando era andato a prendere Shevchenko in Ucraina era assediato dalle prostitute, che volevano entrare nella sua camera, e che per passare il tempo telefonava a lei.

“Mi chiamava e mi diceva: mi bussano, che devo fare? E io: ma che ne so, barricati. Forse voleva fare un po’ il fico, non lo so. Poi quando Sheva arrivò a Milano lo andammo a prendere insieme”.

La fine di quell’amore

Manuela Moreno, giornalista e conduttrice di Tg2Post

Come mai quella relazione è finita? “Si dice il peccatore e no il peccato. Io lo mandai serenamente a quel paese, anche se lui poi per tre mesi mi telefonava e mi cantava le canzoni di Renato Zero, da Cercami ad Amico“, la rivelazione della giornalista Rai.

Tra quelle incongruenze, difficoltà e anche incomprensioni c’è forse anche un tradimento, all’origine della loro separazione?

“No no, è stata piuttosto un’omissione – ha spiegato Moreno – non mi aveva detto una cosa che poi ho scoperto, eravamo in vacanza al mare, ho scoperto che una cosa che non mi piaceva così ho fatto i bagagli e ho salutato…”. E ora in che rapporti siete? “Ogni tanto ci sentiamo ed Adriano ancora oggi fa un po’ la vittima su questa cosa…”.

Chi è Manuela Moreno

Adriano Galliani con l’ex moglie Daniela Rosati

Classe 1966, Manuela Moreno ha intrapreso la carriera televisiva e giornalistica in emittenti locali che hanno formato e inspessito la sua formazione sul campo. Dal 1992, la giornalista è in Rai: tra le sue pregresse esperienze, nelle redazioni di Saxa Rubra, un passato al Tg1 per cui ha curato rubriche e collegamenti in diretta dell’edizione del mattino e le rubriche Italia sera e Prima – La cronaca prima di tutto.

Il passaggio al Tg2, risalente al 2002, lavorando prima alla redazione Cultura e spettacolo e poi alla redazione esteri, di cui è vice-caporedattrice. Ha condotto, inoltre, l’edizione mattutina del telegiornale e le rubriche Costume e Società, TG2 Salute e TG2 Puntoit.

Da inviata ha coperto i principali fatti di cronaca e attualità, dall’attentato di Nizza al terremoto in Centro Italia, occupandosi anche di esteri e delle principali crisi internazionali. Dal 2019 conduce Tg2Post, una striscia di approfondimento che segue l’edizione del telegiornale.

Inoltre ha firmato e curato inchieste delicatissime come quelle sul caso Chico Forti e ha un passato da corrispondente dagli Stati Uniti.

Le relazioni celebri di Galliani

Nel corso degli anni, accanto al dirigente sportivo e imprenditore si sono susseguite figure note e meno note: in 78 anni, è stato geometra, amministratore delegato e vicepresidente e politico. E ha vissuto un privato che è divenuto, con simili presupposti, di dominio pubblico.

Il suo matrimonio con Daniela Rosati è cosa nota: con la giornalista e conduttrice televisiva, poi attivista e infine suora laica si sono celebrate le seconde nozze. Dalla prima moglie, Galliani ha avuto i tre figli: Micol, Gianluca e Fabrizio. Separato da Rosati, si è poi risposato con Malika El Hazzazi. Attualmente ha una relazione con Helga Costa, di origine brasiliana. La storia con Manuela Morena è stata rivelata a decenni di distanza, grazie a questa intervista rilasciata a Aldo Cazzullo.

