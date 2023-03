Prima del matrimonio con Borg, la cantante Loredana Bertè ha amato Adriano Panatta, il più grande tennista italiano di tutti i tempi: una storia tenera e travagliata

10-03-2023 17:22

Le loro vite, intrecciate per poco, si continuano a mischiare con il disincanto che la maturità spinge a vestire quando si osserva quanto è stato in altri tempi, in momenti di leggerezza irripetibile e inafferrabile. Erano giovani, acclamati e forse addirittura inviati.

Personaggi emblematici di un’epoca che si gloriava della bellezza di uno sport elitario, classista come il tennis e l’umiltà orgogliosa del suo talento più cristallino, Adriano Panatta e della intraprendenza di una donna estrosa e ribelle come Loredana Bertè.

L’amore tra Adriano Panatta e Loredana Bertè

Erano i primi anni Settanta, quando si incontrarono grazie a un amico che a Roma conoscevano ancora con il nome di Renato Fiacchini, cresciuto in una periferia che poi così estrema non lo era affatto, e ambiva a diventare Renato Zero in uno showbiz ancora embrionale ma capace di accogliere quei figli e di ascoltarne le urgenze, la creatività e il talento.

Erano gli anni in cui Mia Martini, Renato e Loredana si muovevano assieme in una famiglia unica e unita dall’amore viscerale, comune, sentito per quel trio imparagonabile alla vita degli altri.

Così si incontrarono Panatta e Loredana Bertè, diventando l’uno il riferimento dell’altra in un anno forse folle ma allegro, spensierato addirittura per entrambi.

Fonte: ANSA

Le confessioni di Panatta su Borg

Adriano Panatta a Che tempo che fa ha ripercorso, di recente, quell’amore totale come solo si può vivere quasi da agnostici rispetto al sentimento, ai rapporti:

“Borg l’ho incontrato da poco e mi parla benissimo di Loredana”. In quell’occasione era presente anche Loredana Bertè che non ha mancato di ribadire quel sentimento e di svelare come il grande amore per un altro tennista, Bjorn Borg non fu all’origine della frattura con Adriano, a un anno circa dal loro incontro nel 1973. “‘Sei bellissima’ è dedicata alla storia con Panatta. Adriano è stato il mio primo amore. Fu lui a presentarmi Borg…”.

Fu lui a presentarle il campione svedese, tra un aeroporto e l’altro, tra un torneo e un incontro perché quella era la loro vita. Un’esistenza di una certa frenesia, di una velocità esponenziale che però quando si trattò del campione non si consumò subito: con Bjorn l’amore scoccò dopo e il matrimonio che li unì fu assai più tardi, sul finire degli anni Ottanta.

Fonte: ANSA

I ricordi della loro relazione, quasi dimenticata

“In quegli anni ci divertivamo un sacco – aveva raccontato da Fabio Fazio ‘Ascenzietto’ Panatta – lei ballava, io l’accompagnavo ai provini”. I collettini di Rita Pavone, Renato Zero “vestito da marziano a Piazza Venezia”, Bertolucci “che apre un negozio a Fleming e quando vede arrivare la Bertè e Zero con le piume gli dice: “Andatevene, altrimenti la gente non entra””.

“Che fico”, aveva esclamato allora la Bertè di fronte a una vecchia foto del tennista mandata in onda e rivelando un retroscena: “Adriano l’avevo ‘rubato’ a Mita Medici…”, la confessione.

L’affetto tra Loredana e Panatta, oggi

In un’altra intervista rilasciata a Verissimo, Adriano Panatta ha ripercorso quella relazione vissuta con la cantante Loredana Bertè.

“Eravamo due creature, due ragazzini di 23 anni. Siamo stati insieme un anno e le voglio ancora molto bene. È una persona perbene”. “Loredana Bertè è una delle ragazze più buone che abbia mai conosciuto. Ci siamo visti qualche volta, una delle ultime è stata in una trasmissione televisiva, e io anche in quella occasione l’ho presa in giro, proprio come facevo quando eravamo ragazzi e stavamo insieme”, ha voluto rammentare Panatta.

Fonte: ANSA

Loredana Bertè giudice a The Voice Senior e Kids

Oggi Loredana Bertè, giudice a The Voice Senior e Kids è una figura a sé, che si basta e prosegue un percorso artistico incominciato con sua sorella, Mia Martina, la quale rimane sempre l’affetto più totale.

E anche nel corso della sua partecipazione al talent condotto da Antonella Clerici, in onda su RaiUno, ha dimostrato di nutrire e alimentare, pur nella sofferenza della mancanza, il ricordo dell’opera di Mia e delle sue canzoni.

Il travagliato rapporto con Borg

Di relazioni, amori, fidanzati non ne parla e per lei, forse, non hanno quel carattere tormentato e quasi travagliato che la storia con Borg aveva assunto.

Dall’incontro con Osama bin Laden, del quale narrò l’eccezionalità a Le invasioni barbariche, al presunto mancato divorzio dall’ex campione svedese, alla mancanza di un figlio: istantanee di una relazione burrascosa e ancora presente, con la sua prepotenza.

Adriano Panatta oggi: gli amori e le nozze a 70 anni

Panatta, invece, dopo il primo matrimonio con Rosaria e la relazione con Serena Grandi, si è recentemente risposato a 70 anni con la sua compagna Anna Bonamigo con la quale vive a Treviso e segue le loro attività. Inevitabilmente legate al tennis, come gli aveva insegnato suo padre, custode del circolo Parioli.

VIRGILIO SPORT