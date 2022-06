Adriatica Ionica Race: vittoria finale di Zana

08-06-2022 18:34

Filippo Zana, 23enne veneto di Piovene Rocchette portacolori della Bardiani-Csf-Faizané, ha vinto l’Adriatica Ionica Race. La quinta edizione della corsa si è conclusa oggi con la quinta tappa, la Castelraimondo-Ascoli Piceno di 152,3 km, vinta, come la prima frazione, da Christian Scaroni, che ha corso senza sponsor per la squalifica di Gazprom e che ha battuto in una volata ristretta lo spagnolo della Kern Pau Miquel e il serbo della Corratec Veljko Stojnic. Nella generale finale Zana ha preceduto di 15 secondi l’eritreo Natnael Tesfatsion della Drone-Androni e di 30 il kazako Vadim Pronskij dell’Astana.