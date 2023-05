A dirlo al Mirror l'agente del centrocampista

08-05-2023 16:31

Mentre gran parte dell’attenzione è incentrata sull’Euroderby, già domani va in scena l’andata dell’altra semifinale di Champions League tra Real Madrid e Manchester City.

Guardiola non ha mai vinto la Champions con il club e secondo l’agente di Yaya Touré c’è una motivazione specifica.

Al Mirror Dimitri Seluk agente del centrocampista ivaoriano ha detto: “Mi scuso per questa faccenda. Penso che sia tempo che questa amarezza finisca. So che Yaya prova lo stesso sentimento perché non desidera altro che successo per il City. Posso dire che l’incantesimo è stato ora tolto dagli sciamani”.

Poi ha aggiunto: “Vi ricordate quando una volta ho criticato il City per non avere regalato una torta di compleanno a Yaya Toure? Questo mese faccio il compleanno e il mio regalo è che questa maledizione finisca. Mi auguro che il City possa fare il Treble quest’anno. Penso che il City vincerà la Champions League con Pep Guardiola. Hanno grandi possibilità di vincere quest’anno. Altrimenti la vinceranno nei prossimi tre anni”