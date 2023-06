Il procuratore dell'attaccante del Feyenoord: "Ma la soluzione giusta potrebbe essere l'Atletico Madrid"

09-06-2023 18:21

Morris Pagniello, agente dell’attaccante del Feyenoord Santiago Gimenez, in una intervista a TUDN ha elencato le società interessate al suo assistito.

“La verità è che l’Atletico, con un allenatore come il Cholo Simeone, potrebbe essere una delle migliori opzioni per lui. Posso dire che è uno dei club più interessati a volerlo, ma ci sono molte società che si stanno muovendo. In Italia l’Inter, il Napoli, il Milan e anche diversi club inglesi”, ha spiegato Pagniello.