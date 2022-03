Agnelli presenta la nuova SuperLega, si scatena la bufera sui social

03-03-2022 08:48

Ad aprile scorso quel blitz scatenò tutto il mondo del calcio, costringendo i 12 club che vi avevano aderito a una rapida retromarcia ma l’idea della SuperLega non è mai stata veramente abbandonata dai principali promotori, ovvero Juventus, Real Madrid e Barcellona. Dopo la bocciatura planetaria del progetto iniziale, i tre club hanno cominciato a lavorare su un altro format, limando qua e aggiustando là. Ed oggi il presidente della Juventus Andrea Agnelli sarà a Londra dove, a margine del congresso sportivo economico organizzato dal Financial Times, presenterà la nuova formula della SuperLega.

La nuova SuperLega non avrà qualificate di diritto

La principale novità di questo progetto bis consiste nell’eliminazione delle cosiddette ammissioni di diritto: nessuno ha il posto assicurato. In pratica, per partecipare alla Superlega, sarà necessario conquistarsi la qualificazione sul campo attraverso i rispettivi campionati nazionali, cosa che – secondo gli ideatori – consentirà la nascita di club competitivi a livello internazionale anche in città e Paesi calsisticamente non in primissima fila: gli esempi citati sono quelli di Lussemburgo e Dublino.

Ci sarebbero promozioni e retrocessioni nella nuova SuperLega

La Superlega nuova non sarebbe più chiuso un torneo chiuso e dovrebbe prevedere due serie da 20 squadre con promozioni e retrocessioni. Al congresso sarà presente anche (in collegamento virtuale via Zoom) il presidente dell’Uefa Ceferin, il grande osteggiatore del progetto: ci sarà la possibilità di arrivare a un compromesso tra le parti?

I tifosi perplessi su progetto nuova SuperLega

Arrivano le prime reazioni sul web: “Già che la presenta è un passo in avanti rispetto a quella schifezza annunciata in piena notte come da ladri o criminali” anche: “Non so cosa presenteranno, ma io credo che l’accesso sia come avevano ipotizzato anni fa per la nuova UCL: chi passa agli ottavi si qualifica di diritto al torneo dell’anno successivo” e poi: “Beh tempismo perfetto”

Lo scetticismo predomina: “Va bene, la presenta. Puro esercizio di Accademia su come dovrebbe essere un torneo europeo “ideale”. Bravo, anzi bravissimo. Ma poi, nei fatti, chi lo gioca sto torneo capolavoro? Le tre solite, ok, ma poi? Dal teorizzare il non plus ultra al giocare il torneo Birra Moretti…”.

