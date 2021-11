Superlega, risposta immediata alla UE

23-11-2021 21:50

La Superlega subisce un altro “no” pesante. Anche il Parlamento Europeo si è opposto al progetto di Agnelli, che vede ancora coinvolte la Juventus, il Real Madrid e il Barcellona. La UE ha ribadito di preferire “un modello europeo di sport che riconosca la necessità di un solido impegno per l’integrazione dei principi di solidarietà, sostenibilità, inclusione, competizione aperta, merito sportivo ed equità, e di conseguenza si oppone fermamente alle competizioni scissionistiche che minano questi principi e mettono in pericolo la stabilità dell’ecosistema sportivo in generale. Tutte le parti interessate allo sport e le autorità nazionali dovrebbero promuovere tali principi”.

Pronta la risposta della Superlega con Anas Laghrari e John Hahn, i due finanzieri sponsor del progetto di Agnelli: “La proposta della Superlega europea non è mai stata concepita come una lega separata. Al contrario, è sempre stata contrattualmente soggetta a garantire la sua piena compatibilità con la continua partecipazione dei club alle loro competizioni nazionali. C’è una questione chiave che manca dal rapporto di oggi – hanno spiegato i due finanzieri -: non c’è altra circostanza in Europa in cui un regolatore privato monopolistico come la Uefa con sede al di fuori dell’Unione europea possa anche essere l’unico operatore dominante. Lo scopo principale della proposta della Superlega è proprio quello di proteggere il calcio europeo da tali abusi imponendo il rigoroso rispetto delle normative sul fair play finanziario. Siamo convinti che la Corte di giustizia europea tutelerà l’applicazione delle leggi Ue in questo contesto, leggi che la proposta della Superlega europea rispetta pienamente”.

OMNISPORT