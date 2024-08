Agroppi: Chiesa immaturo ecco cosa non va, Juve prendi Frattesi e sei a posto ESCLUSIVA

L'ex tecnico toscano si schiera conThiago Motta sul caso dell'attaccante messo sul mercato e prova a spiegare i motivi della decisione dei bianconeri

Solo pochi mesi fa, prima di Euro2024, Federico Chiesa sembrava l’immagine vincente dell’Italia, ricordando anche le prodezze agli Europei vinti nel 2021, e un giocatore rinato per la Juventus visto l’addio di Allegri con cui non era mai scattato un vero feeling. Oggi l’attaccante azzurro è nel tritacarne di un mercato ambiguo: Thiago Motta l’ha scaricato, la Juve l’ha messo sul mercato ma nessuno alza seriamente il dito per prenderselo. Sul declino del giocatore dice la sua uno che lo conosce bene, ovvero Aldo Agroppi che lo segue da quando era una promessa della Fiorentina. In esclusiva per Virgilio sport l’ex tecnico toscano prova a spiegare cosa sta succedendo.

Agroppi, che idea si è fatta del caso Chiesa?

“Che sia un giocatore di qualità e di valore non c’è dubbio ma mi ha deluso quest’anno. Sarà perchè gli hanno cambiato spesso ruolo, ora a destra e ora a sinistra, sarà per l’infortunio, sarà per le tante sostituzioni che ha avuto o per il rapporto con Allegri ma non ha reso per quanto è stato pagato”

Fa bene la Juventus a venderlo?

“Non è stato costante. Va detto che è ancora giovane e può migliorare: alla sua età c’è chi è già maturo ma lui non lo è ancora, io non sono rimasto entusiasta delle sue ultime stagioni”

Thiago Motta non ha perso tempo, gli ha detto subito che non fa parte del progetto

“Io ho capito cosa vuol fare l’allenatore della Juventus: vuole due ali veloci ad affiancare Vlahovic e a centrocampo sogna Frattesi, che per me è fortissimo, corre, si inserisce e sa far gol. Per me farebbe un grande affare”

Uno scambio Chiesa-Frattesi è possibile?

“Sono dinamiche tra le società su cui non possiamo dir molto ma Frattesi alla Juventus servirebbe tanto. All’Inter ha giocato e ha segnato ma è un po’ chiuso e l’anno prossimo la situazione sarebbe la stessa per lui in nerazzurro”

Chiesa potrebbe andare al Napoli a giocare a destra nel tridente di Conte?

“Ma c’è già Politano che è uno che sa fare l’ala pura e sa segnare, ci penserei bene prima di toglierlo. Per me Chiesa troverà alla fine un’ottima squadra e la vicenda si chiuderà, non credo che resterà alla Juve un anno fermo per poi liberarsi a parametro zero”.