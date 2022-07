Ajax: Bergwijn è sempre più vicino

06-07-2022 11:46

Doveva essere uno degli acquisti top del Tottenham di due anni fa e invece Steven Bergwijn non ha lasciato una traccia indimenticabile nella storia degli Spurs, realizzando appena 8 gol in 83 presenze.

Il giocatore non rientra nei piani di Antonio Conte per la prossima stagione, ma nonostante questo, il giocatore ha mercato. Diversi club sono interessati, ma l’Ajax più di tutti. E l’attaccante olandese tornerebbe volentieri in patria.

Secondo quanto riporta il Daily mail, agli Spurs è arrivata un’offerta importante, da 32 milioni circa, direttamente da Amsterdam. Una cifra che avvicina le parti perché potrebbe bastare, considerando che nel gennaio del 2020 fu pagato 30 milioni di euro per prelevarlo dal PSV.

