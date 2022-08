Ajax: bloccato l'arrivo di Ocampos

31-08-2022 11:45

Clamoroso quello che è successo nelle ultime ore ad Amsterdam.

La dirigenza dei lancieri aveva chiuso la trattativa con il Siviglia a 20 milioni di euro, per portare a vestire la maglia dell’Ajax, Ocampos, l’ex Milan e Genoa. Il giocatore aveva addirittura già salutato tifosi e compagni e aveva già raggiunto Amsterdam per visite mediche e firme da effettuare oggi.

Invece, stando a quanto ripostato dal Telegraaf, il consiglio di sorveglianza del club (che deve sempre dare il suo ok per transazioni superiori al milione di euro) ha stoppato tutto non considerando buono l’investimento di 20 milioni per un calciatore di 28 anni.

Il giocatore quindi è tornato a Siviglia dove attende fiducioso sviluppi dalla dirigenza olandese che contemporaneamente, spera ancora di convincere il consiglio di sorveglianza a dare il nulla osta all’operazione con il club andaluso, prima di virare sul piano B Leon Bailey.

