Ajax-Lazio, moviola: i dubbi sul gol e il rigore negato, arbitro severissimo

La prova dell’arbitro Ivan Kruzliak nella gara di Europa League analizzata ai raggi X, il fischietto slovacco ha ammonito sei giocatori

Nato a Bratislava nel 1984, Ivan Kruzliak, la scelta dell’Uefa per Ajax-Laziom, comincia ad arbitrare nel 2005, ma raggiunge la massima serie solo quattro anni più tardi. Nel 2011 entra a far parte degli arbitri internazionali della Fifa. Ha fatto parte della squadra arbitrale di Euro2024, ha diretto anche l’Italia in Nations League ma di lui non ha un bel ricordo il Napoli. Nel 2021 in Europa League ne combinò di tutti i colori al Maradona in Napoli-Spartak Mosca. Due OFR (la revisione sul campo), ben 12 cartellini gialli (a fronte di 26 falli fischiati, in pratica un giallo ogni due falli) e due rossi. In mezzo, una miriade di decisioni sbagliate, come l’aver graziato subito Caufriez. Vediamo come se l’è cavata ieri il fischietto slovacco.

I precedenti di Kruzliak con la Lazio

Un solo precedente con i biancocelesti, risalente all’Europa League del 2018 in Lazio-Dinamo Kiev che finì 2-2.

L’arbitro ha ammonito 6 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Hancko e Kralovic con il polacco Kwiatkowski al Var e il francese Delajod all’Avar, l’arbitro ha ammonito sei giocatori: 38` Hato (A), 45`+1` Brobbey (A), 45`+2` Rovella (L), 46` Pellegrini (L), 82` Gigot (L), 82` Weghorst (A). Recupero: 2` pt, 4` st.

Ajax-Lazio, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi della gara. Al 22′ Baas sbaglia in difesa, regalando una grande occasione alla Lazio con una palla a metà tra Castellanos e Pasveer. Ci arriva il portiere dell’Ajax, che colpisce anche il Taty facendolo finire a terra. Dopo un breve check, il gioco è ripreso, nessun contatto falloso, con l’argentino che lo anticipa. Al 38` ammonito Hato (A) per un brutto fallo su Gigot. Diffidato, sconterà il turno di squalifica nel prossimo match contro il Riga. Al 45`+1` giallo per Brobbey (A) per un intervento irregolare ancora su Gigot. Giallo al 45`+2` anche per Rovella (L). Ammonito al 46` Pellegrini (L) autore di un fallo su Brobbey. Al 61′ Zaccagni dribbla con il mancino fingendo di entrare in campo, poi mette la palla sul secondo palo dove c’è Dele-Bashiru che mette dentro: dopo una prima incertezza sull’effettivo goal, l’arbitro fa segno che la palla è entrata

Al 65′ graziato Pellegrini e fischiato solo un calcio di punizione in favore dell’Ajax. L’ex Juve deve stare attento: è già ammonito e un ulteriore giallo potrebbe complicare le cose. All’82` saltano i nervi a Weghorst e Gigot: entrambi ricevono il cartellino giallo. E il francese, che era diffidato, salterà la prossima partita. Ajax-Lazio finisce 1-3.