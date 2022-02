Ajax, risarcimento milionario ala famiglia di Nouri

21-02-2022 23:31

Accordo raggiunto per un risarcimento miliontario tra l’Ajax e la famiglia di Abdelhak Nouri, l’ex talento delle giovanili dei Lancieri poi protagonista in prima squadra fino al luglio 2017, quando un’aritmia cardiaca manifestatasi attraverso un malore subito lo costrinse all’addio al calcio.

L’Ajax, dopo la rescissione del contratto avvdnuta nel marzo 2020, aveva iniziato a supportare, cosa che continuerà a fare, le spese mediche e l’assistenza infermieristica della famiglia del giocatore, che ha riportato danni cerebrali permanenti.

Ora ecco l’intesa, comunicata dala stessa società, per un risarcimento netto di 7.850.000 milioni di euro da parte del club olandese dovuto al fatto che la stessa società di Amsterdam aveva ammesso come le cure mediche prestate a Nouri in campo dopo il malore non erano state adeguate.

