Al-Hilal: Cristiano Ronaldo rifiuta un biennale da 242 milioni

13-09-2022 10:31

Tanti rumors, tante trattative, idee, ma alla fine Cristiano Ronaldo è rimasto tra le fila del Manchester United.

Nessuno ha voluto affondare il colpo. Nonostante il calciomercato estivo, sia ormai alle porte e tutti i campionati inziati, non si sono placate le voci su un possibile addio di Cristiano Ronaldo al Manchester United. Come riportato dalla CNN, infatti, l’Al-Hilal avrebbe offerto all’ex Juventus e Real Madrid, un contratto da 242 milioni di euro per metterlo sotto contratto.

L’accordo sarebbe valido per due stagioni. Ronaldo disputerebbe in questo modo il campionato saudita, in Arabia. CR7, però, avrebbe declinato l’offerta, convinto che il suo posto sia ancora in Europa.