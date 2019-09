Al via i Mondiali di basket, ecco le quote dei bookmakers

LeBron James, Steph Curry James Harden e tutti gli altri giocatori da copertina non ci saranno, ma anche con le "seconde scelte" sul parquet gli Stati Uniti partono da grandi favoriti ai mondiali di basket, che cominciano domani in Cina. Il roster a stelle e strisce, che può contare sugli immensi talenti di Kemba Walker, Jayson Tatum e Donovan Mitchell, è dato a 1,45 per chiudere il tris dopo le vittorie nelle ultime due edizioni, riferisce Agipronews.

Punta alla rivincita la Serbia, sconfitta in finale proprio dagli Usa cinque anni fa: tra le fila c’è Nikola Jokic, che ha trascinato Denver alle semifinali di conference. Il trionfo serbo viaggia a 4,00. Punta a un torneo da protagonista anche la Grecia, nazionale con una grande tradizione cestistica che quest’anno può contare sul talento fisico ed esplosivo di Giannis Antetokounmpo, MVP dell’ultima stagione NBA: gli ellenici sono dati a 10 volte la posta dagli analisti Microgame. Da non sottovalutare le potenzialità della Spagna di coach Sergio Scariolo: squadra dalla grande esperienza internazionale su cui si punta a 12,00.

Parte invece da molto dietro l’Italia: la Nazionale allenata da Meo Sacchetti è data a 60 contro 1, ma l’esordio, domani contro le Filippine, è dei più facili. La partenza con vittoria è data a 1,09.

SPORTAL.IT | 30-08-2019 12:39