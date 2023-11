Albania, Raphael Dwamena muore in campo: il 28enne ghanese ad agosto aveva segnato all’Inter

Tragedia nel calcio albanese nel corso match tra l’Egnatia e il Partizani, match del massimo campionato, ha perso la vita l’attaccante ghanese 28 anni che giocava per la squadra di casa

11-11-2023 16:36

Tragedia nel mondo del calcio albanese. Nel corso del match tra l’Egnatia e il Partizani ha infatti perso la vita il 28enne attaccante ghanese Raphael Dwamena che giocava per la squadra di casa. Il calciatore si è accasciato al suolo durante il gioco e a nulla sono serviti i tentativi di rianimazione né la successiva corsa all’ospedale dove ha perso la vita.

Egnatia-Partizani: momenti di panico sul rettangolo di gioco

Nel corso del match tra Egnatia e Partizani, gara valida per il massimo campionato del calcio albanese, Dwamena ha avvertito un malore e si è immediatamente accasciato al suolo, sul terreno di gioco sono arrivati immediatamente i sanitari che hanno provato a rianimare il giocatore, che però è deceduto dopo la corsa in ospedale. Tutte le cure che gli sono state prestate sono risultate vane.

Dwamena: era il terzo malore per l’attaccante

Dai media albanesi arrivano però delle notizie molto preoccupanti. Secondo alcuni giornalisti infatti per Dwamena non si sarebbe trattato del primo episodio ma addirittura del terzo. Il giocatore infatti nonostante una diagnosi per problemi cardiaci avrebbe deciso di togliersi il defibrillatore che riteneva come la causa scatenante di quello che gli stava succedendo. Qualche anno fa il giocatore era ad un passo dal firmare con gli inglesi del Brighton, che però decisero di fare un passo indietro dopo aver capito le condizioni del giocatore e secondo alcuni in quella circostanza un dottore aveva anche consigliato il ghanese di smettere con l’attività sportiva.

Dwamena: una carriera da giramondo e il gol all’Inter

Quella di Raphael Dwamena è stata una carriera da giramondo del calcio. E’ arrivato in Europa nel 2014 dove ha esordito con la maglia del Lefering, squadra tallita del Salisburgo. Poi da quel momento è cominciato un lungo perigrranare che lo ha visto giocare anche con la maglio dello Zurigo in Svizzero, del Levante e del Saragozza in Spagna, oltre che esperienze in Danimarca ed ancora una volta in Austria.

L’approdo in Albania è arrivato proprio in questa stagione con il giocatore che ha firmato per l’Egnatia e lo scorso 13 agosto si è tolto anche la soddisfazione di andare a segno nell’amichevole giocata contro l’Inter di Simone Inzaghi.