Alberta Santuccio e Francesco Aragona sposi: il matrimonio ha riunito Fiamingo, Navarria e Rizzo. Chi c'era e chi no, le foto

Le nozze dello sport e della scherma a conclusione di un anno speciale per la campionessa e le altre amiche e compagne, presenti alla cerimonia e ai festeggiamenti

Per Alberta Santuccio, il 2024 è l’anno più importante della sua esistenza. Una stagione al vertice che l’ha vista attrarsare mesi di preparazione, studio e la massima soddisfazione per una sportiva, ovvero la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. A poche ore da sì d’oro per la campionessa siciliana si chiude un anno irripetibile per l’intensità delle emozioni che sono scaturite in ogni ambito della sua vita.

Le nozze con Francesco Aragona, componente dello staff medico federale, dell’olimpionica Santuccio, la spadista dell’ultima stoccata che è già storia contro la Francia è stata una vibrazione collettiva, che l’ha accompagnata fino al giorno in cui si è celebrato un matrimonio atteso, voluto e di gioia estrema per gli sposi che hanno coronato il loro sogno.

Il matrimonio di Alberta Santuccio e Francesco Aragona

Alle loro lacrime, ai sorrisi e alla gioia di Alberta e Francesco hanno assistito le spadiste della squadra azzurra Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Mara Navarria ritrovatesi insieme, di nuovo, come in quella magica serata del Grand Palais che l’Italia ha seguito trattenendo il respito alla stoccata di Alberta.

Un passaggio intenso e meraviglioso, per gli sposi e gli amici che si sono uniti in un giorno di felicità e gioia alla coppia d’oro della scherma azzurra, a cui la Federazione ha dedicato un augurio partecipe, sentito.

Tra i presenti anche Greg Paltrinieri (Instagram aiuta sempre, in queste circostanze), legato da tempo a Rossella Fiamingo con la quale condivide anche interessanti progetti pubblicitari.

Dicevamo che questo è l’ultimo tassello di un 2024 incredibile per Santuccio: laurea, anello e Olimpiadi.

“Una medaglia Olimpica è il coronamento di un sogno, viviamo per questo”, ha raccontato la spadista catanese a Olympics.com prima di partire per Parigi 2024. “Arrivare a prendere una medaglia è il traguardo più bello per un atleta. A Tokyo 2020 ero già contenta di partecipare, ma poi quando ho preso la medaglia ho pensato, ‘ecco, questo è bello’. È indescrivibile”.

Il prima e il dopo: l’università

C’è un prima e un dopo, anche nel percorso universitario di Alberta che coincide con l’avvento della pandemia da Covid-19: un passaggio obbligato, dalle vittorie giovanili alle gare e alla nazionale: “Ho iniziato l’Università nel periodo della pandemia ed era un periodo un po’ buio della mia carriera, il 2021 è stato l’anno della svolta, già da prima dei Giochi Olimpici. Tra gli studi che andavano bene e i risultati c’è stato proprio uno switch”.

Le prime medaglie ne sono la prova. Tutte a squadre, a Tokyo 2020, ai Mondiali del 2022 e ai Giochi Europei del 2023, fino all’argento individuale nella spada ai Mondiali di Milano, nel luglio 2023 quando erano con lei le amiche e compagne che la accompagnano anche nel giorno delle sue nozze.

La laurea

“Anche a livello psicologico – ha dichiarato – a volte mi sono trovate in una fase della vita in cui non ero soddisfatta e non mi reputavo all’altezza. Iniziando un altro percorso, ho scoperto che Alberta poteva essere anche altro. Anche la soddisfazione di passare un esame era diversa rispetto a quella di una gara, ma è servita per la mia autostima”.

A novembre, è arrivata la grande soddisfazione della laurea in Scienze e tecniche psicologiche, con 110 e lode. Sempre con lo sport al centro di tutto: “La mia tesi è stata sul burnout nell’ambito sportivo. Ad oggi, la salute mentale deve essere allenata e tenuta d’occhio alla stessa stregua di quella fisica. Mi sono trovata ad affrontare un percorso psicologico perché ne sentivo il bisogno, in quel periodo di transizione. Tutti gli atleti penso che attraversino momenti bui e non devono avere timore o vergogna nel dire di aver bisogno di una mano. Nel momento in cui lo riconosci, sei già più forte”.

Parigi 2024, la stoccata finale

Poi le Olimpiadi, che hanno siglato nel luglio scorso, il coronamento del suo percorso a ribadire che lo studio, l’appplicazione, il sacrificio fatto per conseguire il titolo universitario le ha consegnato una consapevolezza e una mentalità più funzionale anche allo sport. E all’appuntamento con i Giochi. Non ha sbagliato Alberta. E adesso si gode anche il suo anno con suo marito, Francesco.