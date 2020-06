Alberto Aquilani e Michela Quattrociocche, addio con nuovo amore

L’amore è sfumato con il tempo e con l’arrivo di una passione nuova. Per Alberto Aquilani, oggi nello staff della Fiorentina ma poco più di qualche stagione fa calciatore talentuoso e pilastro della Nazionale, e Michela Quattrociocche l’addio era stato comunicato con una nota pubblicata sui loro profili social molto esplicita ma senza che vi fossero ombre e supposizioni confermate o meno sulla loro unione. Un matrimonio celebrato nel 2012 e da cui sono nate due bambine, Aurora e Diamante.

La separazione: la villa rimane ad Aquilani

L’accordo di separazione è stato formalizzato e secondo quanto riportato dal magazine Chi, ad Aquilani rimarrà la villa di famiglia, in cui hanno vissuto questi anni insieme alle proprie figlie. Michela, dunque, dovrà trasferirsi; l’unica certezza – stando alle indiscrezioni riportate dal settimanale – riguardano la volontà di rimanere a Roma.

Michela Quattrociocche, nuovo amore all’orizzonte?

Entrambi capitolini, la scelta non dovrebbe sorprendere. Eppure c’è altro, a quanto pare. Riporta l’edizione in edicola che “gli accordi di separazione sono quasi conclusi. Il calciatore mantiene la dimora di famiglia, un’antica villa, Michela trasloca e lascia il tetto coniugale… Ma il suo cuore, ormai, batte già per un altro, un facoltoso imprenditore romano. Chissà se Aquilani sa chi è il nuovo principe azzurro della sua ex moglie…”.

La volontà di separarsi e di comunicare le modalità sarebbero giunte al momento, dunque, della necessità di non esporsi a possibili indiscrezioni o rumors che, in simili situazioni, possono consumarsi con estrema frequenza nonostante le intenzioni di entrambi siano legate alla tutela delle proprie bimbe, ancora molto piccole.

VIRGILIO SPORT | 04-06-2020 17:05